Nova Santa Rita: Câmara aprova homenagem a ex-aluna falecida

SIMONE DUTRA*

Em sessão na Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, nesta quarta-feira, 27 de junho, o vereador Jair do LotPop (PT) obteve a aprovação por unanimidade para o Projeto de Lei nº 029/18, que denomina a Quadra Poliesportiva da EMEF Victor Aggens, finalizada e entregue para a comunidade escolar em 2014, como “Rafaela Larissa Gonçalves Silva”.

O projeto tem como objetivo homenagear a ex-aluna da escola, que faleceu no dia 16 de maio de 2017 em um acidente, enquanto voltava de suas atividades no CRAS. Após a morte de Larissa, a família, em um nobre gesto, realizou a doação dos seus órgãos.

“Resolvi homenagear a menina Larissa, pois foi uma grande perda pra família e para a comunidade, que gostavam muito dela e ficaram muito tristes com essa perda. Além disso, foi uma forma de homenagear também a família da Larissa, que teve uma atitude belíssima ao doar os órgãos dela, salvando a vida de seis pessoas”, relatou Jair à reportagem do Timoneiro.