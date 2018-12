Nova Santa Rita: Campanha municipal restitui parte do IPVA para contribuinte

A Campanha da Prefeitura Municipal restitui aos proprietários de veículos moradores da cidade parte do valor pago na transferência do seu veículo. Desde que foi lançada, no início do ano, a Campanha já teve a adesão de 38 pessoas. A Prefeitura restituiu mais de 11 mil reais aos participantes.

“É uma iniciativa muito boa para o contribuinte e para o município, pois a partir de agora parte do IPVA será revertido em benefícios para a cidade”. O comerciante Gustavo Castoldi recebeu a restituição de R$ 302,33 ao transferir a placa de seu automóvel.

Conforme a legislação, os valores pagos do IPVA são divididos em 50% para o Estado, e 50% ao município onde o veículo está emplacado. “Deste montante, aplicamos 15 % em Educação e 25% em Saúde”, afirma o secretário da Fazenda de Nova Santa Rita, Luiz Fernando Heylmann. “O valor referente ao pagamento anual do IPVA será pago pelo proprietário, pois é obrigatório, portanto, é melhor para todos que este recurso entre para o município”, aponta o secretário.

Interessado deve apresentar a seguinte documentação junto ao Protocolo da Prefeitura:

– Original e cópia do CPF e Carteira de Identidade;

– Original do pagamento da transferência;

– Original e cópia da CRV atualizada;

– Original e cópia de comprovante de endereço atualizado;

– Dados bancários em nome do beneficiário para transferência bancária.