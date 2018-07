NOVA SANTA RITA: CIEE-RS apresenta proposta para qualificar processo seletivo

SIMONE DUTRA*

Na tarde da quarta-feira, 4 de julho, a Administração Municipal de Nova Santa Rita reuniu-se com o gerente executivo do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), Douglas Aprato, que apresentou uma proposta para a execução do processo seletivo público para a contratação de estagiários da Prefeitura Municipal. A prefeita da cidade, Margarete Simon Ferretti, disse que a iniciativa visa ampliar ainda mais a transparência no processo seletivo público para a contratação de estagiários da Prefeitura Municipal. O serviço tem o objetivo de oferecer apoio na elaboração de edital; inscrições de candidatos; organização logística; elaboração aplicação e correção de provas objetivas; análise e respostas a recursos administrativos e publicações referente ao processo seletivo dos candidatos. O encontrou teve a presença do secretário da Administração e Planejamento, Mário Demétrio Ramos; do Procurador Municipal, Rene Gomes; e demais servidores do município.

Sobre o CIEE-RS

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de assistência social beneficente, educacional e cultural e autossustentável, que tem como missão desenvolver iniciativas socioassistenciais e socioeducativas que promovam a capacitação e a inserção dos jovens ao mundo do trabalho. Com mais de 100 unidades no Estado, a instituição já beneficiou mais de 1.500.000 jovens através dos programas de Estágio e da Aprendizagem.

Assinada ordem de início para adesão de gerador para Posto de Saúde

A prefeita Margarete Simon Ferretti assinou na quinta-feira, 5, a ordem de início para a instalação de um gerador de energia elétrica para o Posto de Saúde do Centro. O equipamento permitirá que eventuais quedas ou picos de energia elétrica não afetem a funcionalidade da UBS e da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas.

A emenda parlamentar, destinada pelo deputado Federal Carlos Gomes, no valor de R$ 199.920,00, permitiu que fosse feita a compra e instalação do gerador, e ainda possibilitou a aquisição dos seguintes equipamentos: Eletrocardiograma, Sonar, Autoclave, Ultra som Fisioterapia, Ultra som Odonto, Eletrocauterio e Detector Fetal.