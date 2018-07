NOVA SANTA RITA: Com o tema Segurança Pública, Prefeitura debate demandas da região

SIMONE DUTRA*

Na noite de quarta-feira, 18, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita realizou reunião comunitária, na sede do E. C. Caju, no bairro Caju. O encontro reuniu a comunidade, lideranças e autoridades, através do Fórum de Integração Comunitária, para a formação dos Diálogos Colaborativos – Segurança pública e Cidadania, com o tema Segurança Pública.

Estrutura dos Fóruns Regionais:

Fórum Regional 1: Região Norte, composto pelos Bairros Pedreira, Caju, Floresta, Maria José;

Fórum Regional 2: Região Sul, composto pelos Bairros Centro, Califórnia, Morretes, e Berto Círio;

Fórum Regional 3: Região Rural, composto pelas comunidades dos Assentamentos Itapuí I e II, Capela, Sinos e Santa Rita; e pelas comunidades tradicionais .

A Prefeitura também trouxe para a cidade, além dos automóveis Fiesta, uma Duster e uma Pálio Weekend, além de colaborar na reforma de uma S10.

Ainda, o município está adquirindo uma viatura zero quilômetro para a Brigada Militar e via CONSEPRO, e será adquirida mais uma viatura zero KM, totalizando duas novas viaturas para a cidade. (Fonte: WWW. novasantarita.atende.net).

Instalação de mais câmeras de segurança

Durante a reunião no bairro Caju, a Prefeitura ainda anunciou as instalações de mais câmeras de segurança para a cidade. O secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Rodrigo Battistella, ressaltou as ações que a administração municipal tem realizado em prol do fortalecimento da segurança na cidade. “Vale lembrar que o dever constitucional de prover a segurança é do Estado, mas o município colabora, sugere e realiza ações, uma vez que é uma demanda de toda a comunidade”.