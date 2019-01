NOVA SANTA RITA: Com Plenário lotado, é empossada a nova Mesa Diretora do Legislativo para 2019

O vereador Mateus Marcon (PT) foi empossado como novo presidente do Legislativo de Nova Santa Rita. Com 22 anos de idade, Mateus é o mais jovem presidente da história do Legislativo da cidade, o mais jovem presidente de Câmara de Vereadores do Estado e um dos vereadores mais jovens do Rio Grande do Sul.

Após sua posse, o presidente Mateus empossou o vereador Gugu da Farmácia (MDB) como vice-presidente, o vereador Leonardo Vieira como 1º Secretário e o vereador Jair do LotPop (PT) como 2º Secretário.

Na ocasião, o deputado federal Dionílso Marcon (PT), pai de Mateus, participou da sessão de posse e realizou um forte discurso em prol de uma maior moralização da política e da realização de mais debates com a população sobre o futuro da cidade.

Estiveram presentes na sessão os vereadores Jair do LotPop e Alex Ávila (PTB), a secretária municipal de Educação e Cultura, Elaine da Rosa, a secretária municipal da Saúde, Ana Paula Macedo, o secretário municipal de Indústria e Comércio, Rodrigo Battistella, representantes de entidades e partidos e a comunidade em geral.

“A Câmara de Vereadores trabalhará com o máximo possível de ética e de transparência em 2019, reforçando o debate de ideias sobre o futuro de Nova Santa Rita. Além disso, teremos o maior cuidado com os gastos públicos, pois o dinheiro aqui é do povo e deve servir exclusivamente ao povo. Se tivermos que fazer cortes, faremos aqui sem problema nenhum”, concluiu o presidente Mateus Marcon.

Mateus critica diretrizes do governo federal

O presidente Mateus discursou criticando as diretrizes do governo Bolsonaro e reforçando que sua gestão será voltada para a economia nos gastos públicos e no desenvolvimento da cidadania e da democracia junto à comunidade.

“Peço aqui, Mateus, não como pai, mas como eleitor de Nova Santa Rita, que a política municipal seja moralizada, que os gastos supérfluos sejam cortados e que seja poupado todo e qualquer centavo para benefício do nosso povo. Temos que ampliar o debate com a população sobre o futuro de Nova Santa Rita e debater com todos como vota cada deputado nas reformas que estão prevendo para esse ano. Temos que informar e conscientizar as pessoas”, enfatizou o deputado Marcon.