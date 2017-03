Nova Santa Rita comemora 25 anos de emancipação

Marcelo Grisa

Na próxima segunda-feira, 20, a cidade de Nova Santa Rita completa 25 anos de emancipação em relação a Canoas. O Timoneiro aproveita a data para falar sobre passado e presente do município de 22 mil habitantes.

História

O nome da então comunidade de Santa Rita foi dado ao local por conta da primeira capela construída no local, em honra à Santa Rita de Cássia, ainda no século XIX. Em 1912, o distrito de Santa Rita passou a pertencer a São Sebastião do Caí. Em 1939, passou a pertencer à cidade de Canoas.

A emancipação, capitaneada por uma equipe de 20 pessoas, ocorreu em 20 de março de 1992, por ocasião da Lei Estadual 9585. Antes disso, em 1987, foi tentando um primeiro plebiscito com este objetivo, mas a ideia havia sido derrotada nas urnas.

Um dos moradores que trabalhou pela emancipação foi o primeiro prefeito nova-santa-ritense, Odone Machado Ramos. “Sempre fui sincero, às vezes parecia grosso por isso. Mas procurava dar o melhor às pessoas. O patrão é o cidadão que paga as nossas contas”, aponta.

Para o ex-prefeito, o caminho é valorizar os profissionais que atuam na Prefeitura, mas cuidando para que não exista inchaço na máquina pública. “Eu sempre fui servidor público. Servidor tem que trabalhar sempre, com força e com propósito”, pondera.

Francisco Antônio Brandão Seger, mais conhecido como Chico Brandão, foi quem ficou por mais tempo à frente da Prefeitura de Nova Santa Rita. Foram dois mandatos entre 1997 e 2004, sendo ele novamente prefeito de 2009 a 2013. Em entrevista dada a O Timoneiro em 2012, Brandão fala sobre seu envolvimento no movimento que levou à emancipação da cidade. Ele explicou que a primeira tentativa não deu certo porque as pessoas não estavam informadas sobre as vantagens de ser independente de Canoas. “Quando ingressei no movimento e houve a segunda tentativa de emancipação, a comissão já tinha representantes de todos os bairros e trabalhamos para informar a população. Por isso a luta deu certo. O Parque Olmiro Brandão, onde ocorrerão as festas oficiais dos 25 anos, tem esse nome em homenagem ao pai do ex-prefeito.

Presente

De acordo com levantamentos da Universidade de Brasília, de 2005 a 2011, a economia de Nova Santa Rita passou a ganhar nos setores de indústria e serviços, que hoje representam cerca de 30% e 40% da economia da cidade, respectivamente. Entretanto, o setor agrícola continua com importância, sendo Nova Santa Rita um importante produtor de arroz orgânico e um dos maiores produtores de melão do Estado.

Essa convivência, de acordo com a atual prefeita, professora Margarete Simon Ferretti, fez com que a cidade executasse projetos para incentivar diferentes setores. Boa parte da merenda escolar das escolas municipais é de ingredientes comprados dos produtores locais, e foi criada a Sala do Empreendedor para prestar auxílio aos que pretendem ou estão abrindo suas empresas.

No momento, existe também uma intenção de maior aproximação entre os representantes eleitos no Executivo e no Legislativo com a população. “Com diálogo e transparência, queremos aproximar o Legislativo da comunidade, trabalhando para que todos tenham melhor qualidade de vida em Nova Santa Rita”, assegura o presidente da Câmara de Vereadores, Jair Antônio de Oliveira, o Jair do Lotpop.