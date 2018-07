NOVA SANTA RITA: Comissão aprova tramitação de seis projetos

Na terça-feira, 10, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais aprovou na Câmara de Vereadores a tramitação de seis matérias: Projeto de Lei 8629/2018 que denomina de “Sandra Feltrin” o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no Bairro Nova Santa Marta, de autoria do vereador Daniel Diniz. O relator da matéria, vereador Jorjão, exarou parecer pela normal tramitação da proposição; Projeto de Lei 8650/2018 que define como Área de Especial Interesse Social – AEIS uma fração de terras no Bairro Lorenzi, de autoria do Poder Executivo. O vereador Bolinha exarou parecer pela normal tramitação da proposição; Projeto de Lei 8651/2018, de autoria do Poder Executivo, que define como Área de Especial Interesse Social – AEIS uma fração de terras no Bairro Divina Providência. O vereador Admar Pozzobom, relator da matéria, opinou pela normal tramitação do projeto; Projeto de Lei 8693/2018, de autoria da vereadora Celita da Silva, institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico. O relator da matéria, vereador Vanderlei Araújo, exarou parecer pela normal tramitação da proposição.

Mais projetos aprovados



Projeto de Lei 8702/2018: declara de Utilidade Pública o Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal – IABEA, de autoria do vereador Bolinha. O relator, vereador Dr. Francisco Harrisson, opinou pela normal tramitação da proposição; Projeto de Lei 8703/2018: dispõe sobre a padronização das placas indicativas de nomes de logradouros públicos e dá outras providências, de autoria da vereadora Professora Luci (Tia da Moto). O vereador Marion Mortari, relator, exarou parecer pela normal tramitação da matéria.

