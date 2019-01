NOVA SANTA RITA: Inaugurada galeria de Fotos dos Ex-Presidentes da Câmara

O Legislativo Municipal realizou a inauguração da “Galeria de Fotos dos Ex-Presidentes da Câmara”, através do Projeto de Lei nº 056/2018 e da compra do acervo do Jornal de Fato, a fim de recuperar a história da Câmara, uma vez que quase todo o acervo histórico foi perdido com o incêndio da antiga sede, em 2014.

Os ex-presidentes da Câmara de Nova Santa Rita das Legislaturas de 1993 até 2015 compareceram no ato e discursaram agradecendo a homenagem e lembrando os desafios que enfrentaram para o desenvolverem o município em seus diversos momentos.

Mais: Presidentes do Legislativo Municipal de Nova Santa Rita (até 2015):



Antônio Carlos Quadros (1994), Antônio Dionísio Fraga Pfeil (1996, 2000 e 2014), Carlos Diogo da Silva Amorim (1998, 2005 e 2012), Claudio de Motta (2006), Daniel da Rosa Hoffmann (2011), Edegar Damiani Prestes (1999, 2003 e 2010), Édio Estivalete Bilhalva (2007), Guilherme Augusto F. Mota (2015), Ildo Maciel da Luz (2013), José Adalmir Gonçalves Rosales (2009), Júlio Cézar Fraga da Silva (2008), Marcus Vinícius Feijó da Rocha (2001), Margarete Simon Ferretti (1995 e 1997), Marli da Silva Castro (2004 e 2016), Paulo Ricardo Scalcon (1993) e Renato da Silva Machado (2002).

“Sentia falta da Galeria dos Presidentes do Legislativo, pois é parte da nossa história. Por isso, me empenhei, junto da minha equipe, para tornar essa Galeria uma realidade e, agora, disponível para a nossa comunidade. E é como dizem: ‘povo que não tem história, não tem cultura’”, enfatizou a presidenta do Legislativo Municipal, vereadora Ieda Maria Bilhalva.

Assinado contrato para início da 2ª fase da construção da sede da Câmara

A presidenta do Legislativo, vereadora Ieda Maria Bilhalva, assinou o contrato para início da segunda fase de construção da sede da Câmara de Vereadores. A empresa vencedora no certame foi aTécnica Construções Ltda, representada no ato pelo seu diretor, Gerson Schurtz, e o valor do contrato para conclusão da segunda fase ficou em R$ 907.364,20.

A previsão de entrega da nova sede da Câmara é para o ano de 2020 e possibilitará ao Legislativo Municipal economizar mais de R$ 80 mil por ano em aluguel, além de garantir um espaço maior e mais confortável para a comunidade acompanhar as sessões da Câmara, Audiências e Reuniões Públicas.