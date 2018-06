Nova Santa Rita: Inaugurado sistema municipal de transporte público na cidade

SIMONE DUTRA*

O sistema municipal de transporte público da cidade de Nova Santa Rita será lançado nesta sexta-feira, 15, às 10 horas, na Praça da Bíblia (Rua Dr. Lourenço Záccaro), no Centro da cidade, com direito a passeio e apresentação da frota à população. Será o primeiro Sistema de Transporte Público Municipal na história da cidade, que antes contava apenas com a operação do sistema Intermunicipal, cuja coordenação era realizada pela Metroplan, com a concessionária ViaNova.

A implantação do sistema foi debatida em audiência, em março deste ano, na Escola Miguel Couto, no bairro Berto Círio, pela Prefeitura e a Fundação La Salle, com a promessa de que o valor da passagem e nas linhas municipais não seriam alterados. O passageiro poderá embarcar em outro ônibus dentro do tempo limite de 1h30, pagando apenas uma passagem.

O início do processo de implantação do sistema foi realizado pela Prefeitura, onde, em chamamento público, foi vencedora do certame a empresa Expresso Charqueadas.

Serão mais de 100 horários, o dobro do que havia antes, e os ônibus terão no máximo oito anos de uso, sendo todos eles com acessibilidade e a metade da frota com ar condicionado instalados. Ainda, a Prefeitura investiu na implantação de novas paradas de ônibus, finalizou a reforma do terminal do Centro e adquiriu o consórcio de bilhetagem eletrônica TEU!.