NOVA SANTA RITA: Legislativo apresenta Lei Orçamentária Anual de 2019

Na tarde da quarta-feira, 12, o Legislativo Municipal apresentou a Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao ano de 2019 para a comunidade de Nova Santa Rita.

O secretário municipal da Fazenda, Luiz Fernando Heylmann, e a técnica contábil, Lisiane de Abreu, aprofundaram as análises sobre a LOA 2019 e o orçamento previsto para as principais secretarias do município.

O orçamento previsto para 2019 é de R$ 141.341.233,85, sendo R$ 109.272.159,36 para o Orçamento Fiscal e R$ 32.069.074,49 para o Orçamento da Seguridade Social.

Os percentuais constitucionais destinados à Saúde e à Educação foram respeitados. Para a Educação, o valor destinado será de R$ 35.435.184,58 e, para a Saúde, o valor será de R$ 17.321.896,68 para investimentos e manutenção dos serviços prestados.

A Audiência foi conduzida pelo vereador Ildo Maciel (Lebrão), e pela presidenta do Legislativo, a vereadora Ieda Maria Bilhalva. Também estiveram presentes os vereadores Gugu da Farmácia, Júlio Cézar Fraga da Silva (Júlio da Rádio), e Renato Machado.

Estimativas de captação de receitas para 2019:

ICMS: R$ 36.152.115,00

FPM: R$ 19.853.463,00

ISS: R$ 5.700.000,00

IPVA: R$ 4.288.691,46

IPTU: R$ 3.500.000,00

ITBI: R$ 1.885.860,00

IPI: R$ 545.843,92

Eleita nova Mesa Diretora do Legislativo para 2019

Os nomes para comporem a Mesa Diretora de 2019 foram escolhidos em eleição realizada na noite da última terça-feira, 18.

Além de Mateus Marcon como presidente, a Mesa terá o vereador Gugu da Farmácia como vice-presidente, o vereador Leonardo Vieira como 1º secretário e o vereador Jair do LotPop como 2º secretário, todos eleitos por 8 votos a 3.

A posse da Mesa Diretora para o exercício de 2019 acontecerá na sede da Câmara de Vereadores (Rua Dr. Lourenço Záccaro, 1310 – Centro), no dia 02 de janeiro (quarta-feira), às 19h.