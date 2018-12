NOVA SANTA RITA: Legislativo Municipal aprova por unanimidade as indicações de sete vereadores

O vereador Júlio Cézar Fraga solicitou a construção de uma pracinha no terreno baldio da Prefeitura, no bairro Berto Círio, e a efetuação da coleta de lixo no Beco Topázio, esquina da Rua Boqueirão do Caju.

O vereador Alex Ávila pediu instalação de um ponto de parada da Brigada Militar na esquina da “Av. Getúlio Vargas” com a “Rua A”, e a construção de um Posto de Saúde no bairro Sanga Funda.

O vereador Leonardo Vieira pediu para que o DNIT construa elevada ou viaduto na rótula de acesso principal da cidade e a instalação de câmeras de vídeo no trevo de acesso aos bairro Califórnia e Pedreira.

O vereador Paulinho da Ambulância solicitou a colocação de lixeira comunitária na entrada da Vila Machado e realização de estudos para a criação de capatazias ou subprefeituras nos bairros ou regiões da cidade.

A vereadora Ieda Maria Bilhalva solicitou aos Correios a transferência do setor de distribuição das correspondências domiciliares para a cidade e a instalação de placas indicativas com os nomes das ruas do Condomínio Lago da Califórnia.

O vereador Gugu da Farmácia solicitou que fosse realizada manutenção do asfalto em toda a extensão da “Estrada Sanga Funda”.

O vereador Renato Machado conseguiu aprovação do Projeto Decreto Legislativo nº 002/18, que concede a “Medalha de Honra ao Mérito do Poder Legislativo de Nova Santa Rita” à Senhora Sirlei Rangel Finger. A entrega será dia 11/12.

Seminário une profissionais de saúde e homenageia médicos cubanos

O 2º Seminário de Humanização “Tecendo Redes”, realizado no dia 21 de novembro, através da Secretaria Municipal da Saúde, reuniu profissionais que atuam na saúde da rede pública municipal, entre médicos, técnicos, motoristas, auxiliares e gestores. Com a proposta de promover diálogos de humanização no atendimento e a integração de procedimentos, além das apresentações de trabalhos de diferentes unidades, o Seminário contou com a presença do médico, Mestre, professor e pesquisador Alcindo Ferla.

Durante a abertura do evento, a prefeita Margarete Simon Ferretti; a secretária de Saúde, Ana Paula Macedo; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Andréa Margarete Fochezatto, todos representando a comunidade, prestaram uma homenagem aos quatro médicos cubanos, que estão voltando ao seu país.