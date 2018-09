NOVA SANTA RITA: Obras de revitalização da EMEF Tiradentes têm ordem de início

A Prefeitura de Nova Santa Rita, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, assinou na semana passada ordem de início das obras de revitalização da EMEF Tiradentes, no Caju. Conforme a secretária de Educação e Cultura, Elaine da Rosa, esta é uma das obras de melhorias na infraestrutura que estão sendo feitas na rede municipal de educação. “Os investimentos em educação tem sido significativos, para a melhoria dos espaços aos educandos”, falou.

A EMEI Vó Edith já está recebendo as obras de revitalização para a melhoria de sua estrutura física. A ordem de início assinada pela prefeita Margarete Simon Ferretti e secretária de Educação e Cultura, Elaine da Rosa, incluem a substituição de pisos de salas de aula, drenagem pluvial e colocação de um toldo entre as salas.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Elaine da Rosa, desde o início do ano letivo 2018 os 5,3 mil estudantes da rede pública municipal de educação, distribuídos em 17 escolas (13 EMEFs e 4 EMEIs), tiveram melhorias e estruturas.

OBRAS NAS ESCOLAS

De acordo com a Secretaria de Educação do município, a Prefeitura reformou as escolas EMEF Miguel Couto, EMEF Tiradentes, EMEF Victor Aggens e EMEI Vó Luiza, e no ano de 2017 foram revitalizadas as escolas: Hélio Fraga e Homero Fraga e as quadras de esporte das EMEF Santa Rita de Cássia e EMEF Miguel Couto.

Câmara faz Sessão Solene em homenagem à Revolução Farroupilha

A Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita está convidando a população do município para “prestigiar a cultura do Rio Grande do Sul” em Sessão Solene, que será realizada em homenagem à Revolução Farroupilha, nesta quarta-feira, dia 19 de setembro, a partir das 18 horas. O encontro será realizado na sede do Parque de Eventos Olmiro Brandão (Estrada do Passito, s/n° – Centro).