Nova Santa Rita: Prefeitura contesta afirmações de ex-vereador

Após entrevista veiculada no jornal Timoneiro, na edição anterior, a assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita entrou em contato com nossa equipe, para expor o seu lado da situação. A assessoria de comunicação da Prefeitura afirmou que pretende “esclarecer as informações equivocadas prestadas pelo Sr. Marne de Souza”. Segue abaixo trechos da nota da assessoria:

SAÚDE: Ao contrário do que foi afirmado, a cidade possui uma unidade de Pronto Atendimento com profissionais. A Secretaria da Saúde disponibiliza Farmácia Básica no município, para a distribuição de medicação aos usuários do sistema público de saúde. A cidade também possui um inédito sistema de atendimento odontológico vespertino, em horário das 17 às 21 horas.



SEGURANÇA: A Segurança Pública é dever do Estado, mas a Prefeitura trabalha ativamente em colaboração com as forças de segurança. A BM local recebeu três viaturas 0 KM, além da manutenção e combustível de veículos, bancadas pela prefeitura. A Polícia civil está em nova e moderna sede, com o apoio da administração e a cidade possui 10 câmeras de videomonitoramento. A Guarda Patrimonial Municipal recebeu uniformes (pela 1ª vez) e nova formação organizacional.



EDUCAÇÃO: Nova Santa Rita possui em sua rede pública municipal de educação, 17 escolas, sendo 4 de Educação Infantil e 13 de Ensino Fundamental. A rede possui 5.346 alunos matriculados, um aumento de quase 10% em relação a 2017. Ano 2018: Ensino Fundamental 4439 estudantes e Educação Infantil 907 crianças = 5346 Ampliação de 208 vagas para o Ensino Fundamental e 247 vagas para a Educação Infantil.

*Já foram entregues 13 mil Uniformes Escolares desde 2014. *45 Projetos Educacionais

*Merenda Escolar – 8 mil refeições dia à base de produtos orgânicos, livre de agrotóxicos *Climatização com instalação de ar condicionado em 8 escolas; *Material Esportivo; *Obras Literárias para a Educação de Jovens e Adultos; *Bebedouros Elétricos para todas as escolas da rede Municipal; *Revitalização de 4 escolas; *Cobertura de quadras esportivas; *Construção de nova EMEI no bairro Califórnia; *O IDEB passou de 45, para 5,2 (anos iniciais) e de 3,8 para 4,2 (anos finais).