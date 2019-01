NOVA SANTA RITA: Saúde recebe Tablets para qualificar atendimento a pacientes

A prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Simon Ferretti, acompanhada da secretária de Saúde, Ana Paula Gularte Macedo, promoveram, na no dia 8 de janeiro, a entrega de 40 tablets para servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a secretária, a utilização da ferramenta será de extrema valia para a agilidade, qualidade do uso dos sistemas de saúde, facilitando e qualificando os atendimentos a pacientes. Ela enfatiza que o investimento é de R$ 29 mil e provém de recurso do Programa Federal de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica e serão utilizados pelos agentes em anotações técnicas e cadastros de pacientes.

A prefeita Margarete destacou os pesados investimentos que a gestão está fazendo na área da saúde, ampliando postos, adquirindo equipamentos, renovando a frota e promovendo concurso público para o setor. Em novembro do ano passado, a Prefeitura entregou dois automóveis Chevrolet Spin 0 KM à Secretaria Municipal da Saúde, com recursos de R$ 147 mil, a partir de emenda parlamentar do deputado federal Dionilso Marcon.

Segundo a prefeita, mesmo com a crise nacional no setor de saúde e o atraso sistêmico no repasse de recursos do governo do Estado, o município tem feito a sua parte utilizando recursos próprios, garantindo o bom atendimento à população. Ela também agradeceu apoio recebido de parlamentares federais através de emendas parlamentares e a busca de recursos em Brasília.