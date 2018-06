Nova Santa Rita: Sistema de transporte público implantado gera reclamações entre usuários

SIMONE DUTRA*

Após a implantação do Sistema de Transporte Público Municipal de Nova Santa Rita, iniciado no último sábado, 16, a semana começou com parte da população despreparada para a utilização do novo sistema de bilhetagem, o que causou certos transtornos para alguns usuários. Darci de Souza Moreira, morador do bairro Caju, ao pegar o coletivo, nesta segunda-feira, 18, como faz todas as manhãs, foi informado de que não poderia utilizar o serviço por não estar com o TEU!. “Eu e mais uns colegas fomos pegos de surpresa, por volta de umas 7h30min, quando íamos ao trabalho, tivemos que descer e ir a pé, pois o motorista disse que não poderia pagar com dinheiro, somente com o cartão”, contou.

No mesmo dia, o sistema também foi alvo de críticas na internet: “Hoje tentamos pegar o ônibus da Via Nova para Califórnia, não podemos pegar o ônibus por que a Via Nova não aceita mais dinheiro… Assim que o cobrador nos informou pensamos que ele está brincando… Prefeita por favor né, vamos tomar uma postura em relação a isto… (sic)”, relatou uma outra pessoa em post no Facebook.

Além das reclamações sobre o novo sistema de bilhetagem, usuários relataram que o preço das passagens intermunicipais sofreu reajuste, ao contrário do que havia sido acordado em reunião em março deste ano. Procurada pela nossa reportagem, a assessoria da Prefeitura não se manifestou a respeito até o fechamento desta edição.

Projetos aprovados na Câmara de Vereadores

Em sessão do dia 20 de junho, na Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, quatro vereadores tiveram projetos aprovados. O vereador Paulinho da Ambulância obteve a aprovação para o Projeto Lei nº 024/18, que dispõe sobre a criação da “Semana de Prevenção ao Diabetes” e cria a “Corrida de Prevenção ao Diabetes”. A vereadora Ieda Maria Bilhalva conseguiu aprovação do Projeto de Lei nº 014/18, que institui a “Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais”. O vereador Gugu da Farmácia também obteve aprovação para: Projeto de Lei nº 020/18, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com clínicas visando a implantação do “Programa Meia-Consulta; Projeto de Lei nº 019/18, que institui no calendário oficial o “Dia dos Apreciadores de Carros Antigos e Modificados” e Projeto de Lei nº 021/18, que institui no município a honraria “Policial Destaque do Ano”.