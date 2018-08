NOVA SANTA RITA: Vacinação nacional contra sarampo e poliomielite vai até o dia 31 de agosto

A vacinação contra o sarampo e a pólio iniciou na última segunda-feira, 6 de agosto, e vai até o dia 31 do mesmo mês. Todas as crianças de até cinco anos, com a caderneta de vacinação para avaliação e registro, deverão ser vacinadas.

A vacina também está disponível para as demais faixas etárias (até 49 anos), mas apenas para quem estiver com a atualização incompleta. Para profissionais de saúde, independente da idade, são indicadas duas doses da vacina tríplice viral.

A Europa vem enfrentando um surto de sarampo desde 2016, apresentando mais de 20.000 casos confirmados e 35 mortes. Entretanto, em 2018, no Brasil, já foram confirmados 677 casos, em Roraima (216 casos, 2 óbitos), Amazonas (444 casos), São Paulo (1 caso), Rio de Janeiro (7 casos), Rondônia (1 caso) e Rio Grande do Sul.

O primeiro caso confirmado do RS é residente de São Luis Gonzaga, a criança tem 1 anos de idade, não vacinada. Dos outros seis casos confirmados, cinco são residentes de Porto Alegre e um em Vacaria, sendo que todos têm como fonte de contaminação em comum uma estudante de 25 anos, com história de viagem a Manaus.

Em Nova Santa Rita não existe nenhum caso suspeito. Fica definido como caso suspeito de sarampo todo o indivíduo que, independente da idade e situação vacinal, apresente febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite. A rede pública de saúde disponibiliza gratuitamente a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) para a população de 12 meses a 49 anos de idade, de acordo com o esquema preconizado.

Ieda Bilhalva assume como prefeita em exercício

Com a viagem da prefeita Margarete para o encontro de prefeitos, em Brasília, para discutir a pauta municipalista, quem assumiu a administração da cidade, na segunda-feira, 6, foi a presidente da Câmara de Vereadores, Ieda Bilhalva (PRB). Nesta quarta-feira, 8, ela esteve presente na Câmara de Vereadores de Canoas para o ato de posse do vereador Pedro Lanes, companheiro de partido, suplente de Paulo Ambieda (Paulinho de Odé – PCdoB). Em Nova Santa Rita, a Câmara de Vereadores será presidida pelo vereador Mateus Marcon (PT).