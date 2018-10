NOVA SANTA RITA: Vereadores obtêm aprovação de indicações para melhorias na cidade

Nesta semana, algumas indicações de autoria de vereadores do município foram aprovadas na Câmara de Nova Santa Rita. O vereador Paulinho da Ambulância obteve aprovação para duas indicações: a primeira pede para que a secretaria competente numere as paradas de ônibus do município e coloque lista de horários nas mesmas, visando facilitar o acesso da população aos que não possuem acesso à internet. A segunda solicita à secretaria competente que pavimente ou faça o calçamento com PAV’s ou outros no refúgio localizado junto ao ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus na “Avenida Santa Rita”, esquina com a “Rua Primavera”, sentido bairro/Centro.

O vereador Rodrigo Aveiro conseguiu a aprovação para duas indicações: uma no sentido de que a secretaria competente efetue a colocação de redutores de velocidade na “Rua Boqueirão do Caju”, no trecho asfaltado, e a outra com pedido dea colocação de um quebra-molas na “Rua Valdemar Vicente da Costa”, próximo ao nº 549, no Loteamento Bela Vista (Centro).

Ainda, o vereador Renato Machado obteve aprovação para mais duas indicações. A primeira pede para que a secretaria competente substitua as tampas de esgoto fluvial na “Av. Santa Rita”, atendendo a pedidos dos moradores. E a segunda para que a secretaria competente efetue reparos no asfalto na “Rua Loraci da Silva Schultz”, no bairro Morretes.

Semana Municipal de Proteção e Bem Estar Animal

A prefeita Margarete Simon Ferretti participou, na manhã desta segunda-feira, 1º, da abertura da Semana Municipal de Proteção e Bem Estar Animal. A atividade é organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Durante o período ocorrerão palestras sobre cuidados aos animais, adoção responsável e apresentações nas escolas do município. Na oportunidade, a presidente da Câmara, professora Ieda Bilhalva, foi homenageada por ter elaborado a lei 1456/2018 que trata do tema. Participaram da abertura o secretário de Meio Ambiente Irmão Toninho; a secretária de Educação Elaine da Rosa, o vereador Paulinho da Ambulância, representantes de ONG protetores dos animais, alunos, professores e servidores.