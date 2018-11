NOVEMBRO AZUL: Prevenção é a melhor forma de combate ao câncer de próstata

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Chefe do setor de urologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, o médico urologista Luciano Zuffo explica que a importância da campanha Novembro Azul é conscientizar a população de que a prevenção ainda é a melhor forma de evitar doenças de maior gravidade. “O Novembro Azul iniciou para que o homem cuidasse da saúde como um todo. Como o câncer de próstata é o que mais mata a população masculina, se enfatizou mais a questão da prevenção desta doença”, explica.

De acordo com o médico, com base nas estimativas do Inca, em Canoas pelo menos 400 novos casos podem ser diagnosticados por ano em Canoas.

Fatores de risco

Ainda de acordo com o médico, são considerados grupos de risco as pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão e tio. Homens negros também sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Da mesma forma, o câncer de próstata é mais comum em pessoas que consomem grandes quantidades de gordura saturada.

Prevenção e tratamento

De acordo com o Ministério da Saúde, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Luciano explica que, mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico).

A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa.

Sintomas

Luciano explica que, na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, alguns sintomas conhecidos são: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e/ou no sêmen.