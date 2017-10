Novidade: PMDB canoense anuncia filiação de Airton Souza

Os membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Canoas não escondem a alegria que sentem em um momento que pode ser um marco nos últimos anos. Com entusiasmo, representantes da nova executiva do partido visitaram a sede de O Timoneiro, na última terça-feira, 24, para anunciar as mais recentes filiações à entidade. Trata-se da chegada de Airton Souza, ex-Partido Progressista (PP) e atual secretário de Relações Institucionais do município, e Abmael Almeida de Oliveira, ex-Partido Social Democrático (PSD) e atual diretor do departamento de Sinalização da Secretaria de Transportes e Mobilidade.

Boas vindas

“O PMDB está muito feliz com essas duas aquisições. (Airton) é um homem que reúne todas as características que, ao nosso ver, deve ter uma pessoa de bem”, afirma o atual presidente do diretório municipal do PMDB e ex-vereador de Canoas, Nedy de Vargas Marques. Ele ainda destaca a atuação de Airton e seu sucesso eleitoral nos últimos anos, quando foi o vereador mais votado na cidade em duas oportunidades. O ex-vereador também foi destaque com mais de 23 mil votos conquistados quando tentou vaga no legislativo estadual. “É uma pessoa de família, religioso, e um político respeitado pela população de Canoas”, completa Nedy. Sobre Abmael, o presidente também tece elogios: “Ele já dá demonstração clara de que é um rapaz com futuro político. É um moço de família, com ligações religiosas e que tem um bom relacionamento em todos os cantos da cidade”. Abmael é presidente do grêmio esportivo Getulio Vargas.

Alderico Zanettin

Um dos mais antigos membros do partido e 2° vice-presidente da executiva, Alderico também comemorou a chegada de Airton Souza: “É uma honra muito grande receber o Airton. Eu posso dizer o seguinte: um quadro como o Airton, faz 18 anos que o PMDB não recebe. Foi quando tínhamos o nosso “saudoso” Lagranha. Agora, com a chegada do Airton, temos uma aquisição mais ou menos daquele quilate”.

Marcinho Silva

O atual 1° vice-presidente do PMDB municipal avalia que chegada de Airton acrescenta muito aos quadros do partido na cidade “pela pessoa e pela densidade eleitoral dele”.

Airton

Visivelmente emocionado, Airton Souza refletiu sobre o momento, considerado por ele, tão importante. Ele ressaltou que tomou a decisão de mudar de partido por entender que suas visões se complementam com as do PMDB. “Saio do PP pela porta da frente, sem nenhuma mágoa”, diz o secretário de Relações Institucionais. Ele ainda afirma que sempre teve familiaridade e simpatia pelo PMDB. “Estamos unindo forças para fazer o bem pela nossa cidade. O PMDB oferece a estrutura para que os sonhos dos meus eleitores se tornem realidade”, completa.

Convenção

Nedy de Vargas ainda aproveitou a visita para falar da atuação do PMDB na cidade. O partido realizou sua convenção no dia 26 de agosto, com presença de 574 convencionais. A chapa única, liderada por Nedy, obteve 570 votos de apoio. “Isso foi uma motivação para a nova executiva. Nós estamos conscientes de que precisamos trabalhar em conjunto”, afirma. Ele ressalta que o partido existe para diminuir as dificuldades sociais que existem e ressalta que a nova executiva já está trabalhando para fazer o PMDB de Canoas crescer: “Esse é nosso maior propósito. Com 4260 filiados, a executiva busca, no mínimo, dobrar a representação legislativa municipal nas próximas eleições. Disso não abrimos mão”.

Mari Mantelli

Presidente do PMDB Mulher de Canoas e atual Controladora Geral do Município, Mari também falou sobre o momento de reestruturação do partido: “hoje a executiva do PDMB é composta por homens e mulheres. Nos traz uma grande alegria saber que também fomos chamadas para compor esta frente. Temos um objetivo: “fazer o PMDB crescer cada vez mais, a nível municipal e estadual”.

Reunião

O PMDB organiza, no dia 6 de novembro, às 19h30min, encontro no CTG Rancho Crioulo. A confraternização marcará a posse do novo diretório municipal. De acordo com a direção do partido, são esperadas mais de 300 pessoas.

Confira a atual executiva do Partido:

*Presidente: Nedy de Vargas Marques

*1°Vice presidente: Márcio A da Silva (Marcinho)

*2°Vice presidente: Alderico Zanettin

*Tesoureiro: Ademir Zanetti

*Secretário: Marco Rosa

*Sec Adjunto: Aline Pagot

*1° Vogal: Dr Eduardo Mazarino

*2° Vogal: Vereador Linck

*Líder da bancada do PMDB

1°Suplente: Mari Mantelli

2°Suplente: Lorena Milão

3°Suplente: Renan Baum

4°Suplente: Dr Nelson Fagundes