Novo espaço de convivência para idosos da cidade

Os idosos de Canoas terão, a partir do próximo mês, um novo local para realizar suas atividades. Em encontro com os coordenadores dos grupos, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB) e a vice-prefeita Gisele Uequed (Rede), por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), fizeram uma proposta que foi aprovada por todos. Agora, o espaço ocorrerá através de uma parceria com a Fundação La Salle, que disponibilizará seu Centro de Convivência do Idoso (CCI) para os idosos do município.

A vice-prefeita, Gisele Uequed, destacou a importância da parceria: “a prefeitura de Canoas tem um olhar especial para o envelhecimento, por isso atua na valorização, proteção e bem-estar dos idosos”, disse. O novo local das atividades será no Centro de Assistência Social La Salle, que fica à Rua Lajeado, no bairro Niterói.

O Centro de Convivência do Idoso de Canoas vinha apresentando problemas estruturais desde 2013. A Prefeitura aprovou nova licitação, no valor de R$ 220 mil, para finalizar a reforma ainda neste ano e entregar o prédio.