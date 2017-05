Novo mutirão de Saúde realiza mais 5.900 atendimentos

Foram mais de 5 mil pacientes atendidos nas 28 UBS’S e nos hospitais Universitário (HU) e Nossa Senhora das Graças durante mais uma edição dos mutirões de Saúde. Durante o sábado, 13, 5.900 canoenses foram atendidos em consultas médicas, odontológicas, exames, testes rápidos e cirurgias. De acordo com a prefeitura, a demanda reprimida já foi reduzida em mais de 40%.

Aos 92 anos, Aracy Santos esperava há mais de seis meses por uma consulta ao otorrino. Com problemas auditivos decorrentes da idade avançada, ela já estava à procura de atendimento particular quando foi chamada para uma consulta neste sábado. “Tinha que resolver essa situação. E que bom que consegui fazer isso com o atendimento público, sem precisar gastar do próprio bolso”, comemorou a aposentada.

“Não é simples organizar um trabalho para acabar com uma fila de 153 mil atendimentos. Apesar disso, estamos conseguindo diminuir de forma muito rápida essa demanda reprimida. Contamos com a compreensão de todos vocês para continuar promovendo mais mutirões”, disse o chefe do executivo municipal, Luiz Carlos Busato (PTB).