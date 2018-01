Novo presidente da ABC é apresentado a colaboradores

O presidente da Associação Beneficente de Canoas (ABC), Luis Antonio Possebon, anunciou aos colaboradores, no dia 29 de dezembro de 2017, sua saída da presidência da associação. O jornal Timoneiro noticiou, na última edição, a renúncia de Possebon, que ficou no cargo até o dia 31 de dezembro. Em seu encontro com os colaboradores, Luis apresentou o novo presidente da ABC, Airton Luiz Tonietto. Ele fica no cargo até março de 2018, quando será realizada nova eleição do Conselho.

Possebon relatou seu sentimento de gratidão aos colaboradores pelo tempo em que esteve à frente da instituição, onde, segundo ele, não mediu esforços para buscar condições melhores ao serviços prestados pelo hospital. Em sua carta de renúncia, Luis informa por que decidiu deixar o cargo: “Esta decisão atende uma solicitação do Prefeito Luiz Carlos Busato que condicionou a minha renúncia da presidência à sua anuência ao empréstimo aprovado pelo Banrisul em 21.12.17, para pagamento do 13º salário dos funcionários do Hospital Nossa Senhora das Graças”.

Continuidade

Airton Luiz Tonietto salientou ser uma honra assumir o cargo e que pretende seguir com a colaboração de todas as áreas para dar continuidade às ações para o melhor atendimento dos pacientes. Em texto publicado na rede social do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), Tonietto agradeceu o trabalho de Possebon, dos colaboradores e “Nossa Senhora das Graças, padroeira da instituição, pedindo que ela abençoe a todos”.