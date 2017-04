Novo valor da passagem de ônibus será de R$ 3,75

A tarifa do transporte coletivo municipal de Canoas será reajustada de R$ 3,30 para R$ 3,75 a partir de quarta-feira 5. O valor foi sancionado pelo prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) após análise dos números apresentados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade (SMTM). A Sogal havia solicitado R$ 4,01 como novo valor. O transporte seletivo passa a custar R$ 4,55.

“Não aceitamos o valor pretendido pela Sogal de R$ 4,01. Diariamente chegam até nós inúmeras reclamações dos serviços prestados pela empresa. Conforme análise dos nossos técnicos, o valor chegaria a R$ 3,77, mas acabamos arredondando pra baixo e fixamos em R$ 3,75. Condicionamos esse aumento a renovação da frota da Sogal ainda em 2017. O serviço vai ter que melhorar”, afirma o prefeito Luiz Carlos Busato. Ainda, segundo ele, a concessão do reajuste não muda em nada o processo licitatório do transporte coletivo que será feito no ano que vem. “Temos compromisso em realizar a tão esperada licitação do transporte coletivo no município”, completa o chefe do Executivo.

No prazo de 60 dias, devem entrar em circulação 15 novos carros , todos zero quilômetro, com ar-condicionado e acesso à internet. A meta é ampliar o total de veículos com acessibilidade plena.