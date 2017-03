Novos inativos recebem portarias no Canoasprev

O Canoasprev realizou na quarta-feira, 8, solenidade de entrega de 19 portarias de aposentadoria a servidores municipais, relativos aos mês de fevereiro. A presidente do Canoasprev, Ana Lucia Steffen Kern, lembrou aos novos inativos que a instituição passa ser ‘a casa’ deles agora. “Vocês contribuíram por uma vida e agora merecem receber o retorno”, disse ela. Ela explicou à plateia sobre o programa Bem Viver que é desenvolvido ali, voltado àqueles que estão um pouco ‘perdidos’ neste primeiro momento ou ainda não encontraram uma atividade para ocupar o tempo livre. “Estamos aqui para ajudar”, completou. Os interessados podem entrar em contato através do site ou pelo telefone (51) 3462.8800. A Portaria de

Aposentadoria é um documento único que deve ser bem guardado, porque não é fornecida 2ª via. Por isso, a pessoa deve entregar sempre uma cópia simples ou, se for preciso, uma cópia autenticada, nunca o original. Junto com ela e a publicação oficial, o beneficiário pode sacar o seu Pasep no Banco do Brasil.