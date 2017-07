Novos ônibus de Canoas entram em circulação nesta quarta-feira, 12

A população usuária do transporte coletivo de Canoas poderá usufruir a partir desta quarta-feira, 12, dos novos ônibus adquiridos pela empresa Sogal, que fazem parte da renovação da frota exigida no mês de fevereiro pela Prefeitura. Os bairros contemplados são: Mathias Velho, Guajuviras, Niterói, Rio Branco e a linha Circular Hospitais.

Os 16 veículos possuem ar-condicionado, acessibilidade, internet Wi-Fi, bancos ergonômicos, além da catraca mais recuada, propiciando mais conforto no embarque dos passageiros.

O secretário Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM), Ademir Zanetti, salienta o investimento superior a R$ 6 milhões feito pela empresa na renovação dos ônibus. “São veículos de última geração, mas que oferecem economia e baixo custo na manutenção. Esperamos com esta novidade melhorar a prestação de serviço à população, qualificando a oferta de horários e linhas”, explica Zanetti.

De acordo com a SMTM, são transportados no município 1,1 milhão de passageiros por mês e 345 mil pessoas são isentas do pagamento. A frota total de Canoas passa a ser de 135 ônibus.