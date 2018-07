Novos professores municipais são empossados em Canoas

A Prefeitura realizou o ato de posse de 20 novos servidores municipais, na segunda-feira, 16. A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita Gisele Uequed (Rede), que deu as boas-vindas aos novos profissionais no serviço público de Canoas. Em sua maioria, 16 dos empossados atuarão na Secretaria da Educação. Com essa nomeação, chegam a 238 novos profissionais da Educação chamados no atual governo. “A maioria dos novos são para atuar na Educação, área em que temos um olhar diferenciado, pensando sempre na construção da Canoas do futuro que queremos”, destaca Gisele.

Além de professores, assumem também profissionais para quatro outras secretarias; de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Transportes, Serviços Urbanos e Segurança. “Acredito na valorização e na força dos servidores, que são a memória do serviço público. Pessoas concursadas que estabelecem um elo entre o poder público e a sociedade, pois são elas que vão prestar os serviços essenciais à população”, salienta Gisele. O evento foi realizado na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG).

20 profissionais:

11- PEB I (Professores de Educação básica)

2 – PEB II (Professores de Educação básica) – Ciências

1 – PEB II (Professores de Educação básica) – Matemática

1 – PEB II (Professores de Educação básica) – Artes

1 – TEB (Técnico de Educação básica)

1 – Arquiteto Urbanista

1 – Engenheiro de Trafego

1 – Técnico Administrativo

1 – Técnico em fiscalização