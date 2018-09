OAB RS lança campanha contra violência doméstica

A Ordem dos Advogados do Brasil – RS (OAB RS) lançou, através de suas comissões da Mulher Advogada, campanha estadual contra a violência doméstica. A coordenadora da comissão na Subseção de Canoas, Ana Matiello, falou com a reportagem do jornal Timoneiro e explicou as atividades e iniciativas da ordem em prol da prevenção a tais casos.

De acordo com a advogada, a iniciativa surgiu com a preocupação diante do alto índice de violência contra mulheres. “Ainda temos muitas dificuldades para que os casos de violência doméstica sejam denunciados. As pessoas que estão envolvidas têm medo, pois o receio ainda é que as agressões persistam. As pessoas que têm conhecimento da existência de violência doméstica contra as mulheres também têm medo de denunciar, pois temem retaliações”, conta Ana. A campanha consta em vídeo, divulgado nas redes sociais, onde a principal chamada é relacionada ao ato da denúncia. A OAB ainda destaca a estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) em que pelo menos uma em cada três mulheres já foi vítima de algum tipo de violência em algum momento de suas vidas.

Mesmo com avanços, graças a esse tipo de campanhas e ao maior debate sobre o assunto, Ana Matiello afirma que ainda há muita caminhada pela frente. Para ela, o princípio constitucional de que as mulheres possuem os mesmos direitos que os homens deve ser ressaltado. Ela ainda explica que a campanha não se atém apenas à violência física: “Também estamos falando do assédio moral, a violência sexual, a psicológica e patrimonial”. A advogada explica que existe um canal chamado Disque Denúncia 180 onde as pessoas podem ligar e fazer a denúncia, sendo que seu nome permanecerá em sigilo.

Ana Matiello iniciou na 1ª Vara Cível de Canoas em agosto de 1987, contratada pelo escrivão, pois era um cartório privatizado. Prestou concurso para Oficial Escrevente e foi nomeada em 1992, permanecendo na 1ª Vara Cível, como secretária de Juiz. Em 1997 pediu exoneração e passou a trabalhar no escritório da mãe, que já era Escrivã Judicial aposentada. Atualmente também é coordenadora da comissão de mulheres na Subseção da OAB de Canoas.