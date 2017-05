Obra deverá reduzir alagamentos no bairro Rio Branco

Há mais de dez anos, os moradores das ruas Dom João Becker, Santa Clara, Boa Saúde e Nelson Paim Terra, em Canoas, sofrem com os frequentes alagamentos. Não é preciso muita chuva para que as inundações cheguem a mais de 1 metro de altura nesta parte do bairro Rio Branco.

A Secretaria de Obras do município iniciou, na última quinta-feira, 27, a implantação de uma rede de 246 metros no local. “A principal meta é acabar com os alagamentos e, nesta região, a situação é crônica, além de ser um dos pontos identificados como um dos mais críticos”, revela o secretário adjunto de Obras, Robson Borges.

A obra, que teve o investimento de R$ 104 mil e deve ser concluída nesta quarta, 3, vai ajudar a escoar melhor a água da chuva, que até então se acumulava rapidamente pelas vias. “A nova rede de microdrenagem inclui também a implantação de bocas de lobo para a captação de toda essa água, o que ainda não acontecia”, explica a diretora de Esgoto Pluvial, Jaqueline Jacques.

“Só falta sair de barco”

Morador da Rua Dom João Becker, Jeferson Benites e sua família vivem o drama das enchentes há cinco anos. “Essa obra é muito importante porque, quando chove, a rua vira uma piscina e a água toma conta de tudo. São vários os transtornos, como não conseguir sair de carro e o amontoado de lixo. Só falta sair de barco”, conta.

Assim como ele, Michele Xavier também já experimentou as dificuldades causadas pelas inundações no local. “Morei 14 anos aqui e continuo sendo atingida por isso porque venho para trabalhar. Em dia de chuva, só dá para sair com botas de borracha e o meu filho, por exemplo, tinha que deixar de ir à escola enquanto não baixasse a água”, recorda.