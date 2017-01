Obra é inaugurada inacabada e com estrutura precária

No apagar das luzes de sua gestão, o ex-prefeito Jairo Jorge inaugurou uma obra inacabada no bairro Niterói. O “parque” da Paz”, que em teoria é um espaço que deve privilegiar a multiplicidade religiosa, foi entregue com infraestrutura inacabada e precária. Segundo os antigos gestores da Prefeitura, o custo total da obra do “parque” chega a R$ 1,44 milhão e não foi divulgado o valor gasto com esta parte que foi entregue.

Localizado à beira do Rio Gravataí, na Rua Ari Dias Ferreira, no Bairro Niterói, o “parque” ocupa uma área de 64 hectares. A administração de Jairo Jorge prometeu que seria um “parque” inter-religioso com pórtico, estacionamento para 55 vagas, praça de alimentação, lojas, playgroud e anfiteatro. Além disso, ele teria módulos para todas as religiões. Na prática, apenas o módulo para religiões de matriz africana foi entregue antes da inauguração e nem mesmo a via de acesso até este módulo está concluída.

Estrutura precária

Os veículos que se deslocam dentro do “parque” para chegar até as estátuas que fazem referência a orixás precisam passar por uma via estreita que tem pavimentação só até a metade e depois se transforma apenas em um aterro, onde os carros afundam parcialmente as rodas ao trafegar.

Quando chove, se torna ainda mais difícil o acesso ao “parque”. Nossa equipe de reportagem visitou o local em um dia de sol e, mesmo assim, um lamaçal tomava conta do espaço. A falta de pavimentação e de mecanismos de escoamento para a água que fica represada pelos aterros construídos para abrigar as futuras estruturas do “parque” fazem com que a umidade seja constante.

Na primeira etapa, foram executados demarcação topográfica, manejo vegetal, aterramento da área, guarita e banheiros de contêiner, trilhas que levam ao círculo de matriz africana, construção e colocação das três primeiras de 12 esculturas prometidas. Embora os contêineres tenham sido instalados no local, horas depois da festa de inauguração eles foram depredados. Depois disso as estruturas de guarita e banheiros foram retiradas do local. O Timoneiro contatou a atual gestão da Prefeitura para saber o que aconteceu com os contêineres e para obter os valores gastos pela administração anterior no “parque”. No entanto, não recebemos resposta até o fechamento desta edição.

Vereadores discutem

O vereador Juares Hoy (PTB) se pronunciou em seu perfil no Facebook na última semana, mostrando os problemas da estrutura do “parque” e contestando os valores gastos na obra. O vereador Paulinho de Odé (PT) publicou um texto em resposta, no qual questionou se Juares estaria praticando perseguição política e religiosa. Horas depois, Juares publicou um novo vídeo, no qual afirmou que não tem nada contra nenhuma religião e voltou a afirmar que vê problemas na localização e no valor gasto para a construção do “parque”.