Obra na Boqueirão causa mudanças no trânsito

Na última quarta-feira, 22, a companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) realizou a transposição de uma adutora na Avenida Liberdade com a Avenida Boqueirão, devido às obras de implantação do aeromóvel pela Prefeitura de Canoas.

Para a execução dessas obras, o sistema de abastecimento de água foi interrompido durante parte do dia nos bairros São Luís, Marechal Rondon, Igara, Morada das Acácias, Parque Universitário, Por do Sol, Ozanan, Guajuviras e Macroquarteirão. Moradores de todos os bairros afetados reclamaram do aviso ter ocorrido em cima da hora e muitos se disseram surpresos por não saberem do motivo do desligamento ou a razão da obra que ocorre na Boqueirão.

A Prefeitura informou que o trabalho realizado pela Corsan no local já faz parte das obras para a implantação do aeromóvel. Além disso, a administração municipal alertou que a obra vai alterar o trânsito por 15 dias a contar da última quinta-feira, 23. Com bloqueio na Avenida Boqueirão sentido bairro-centro, na altura do cruzamento com a Rua Liberdade, os veículos serão direcionados à pista contrária, que neste período funciona em mão dupla.

Os condutores devem ficar atentos à sinalização próximo ao eixo da avenida e também ao longo do trecho, onde foram instaladas placas que proíbem parar e estacionar. A restrição tem o objetivo de aumentar a área de tráfego na via e evitar maiores transtornos ao fluxo do trânsito.

De acordo com a Corsan, não há qualquer previsão de interrupção no abastecimento de água no momento. Mas, de acordo com a Prefeitura, caso seja preciso mais para frente, concessionária avisará a administração municipal, que ficará responsável por repassar a informação.

Já a RGE Sul informou que não tem nenhum desligamento programado neste momento. Os desligamentos são solicitados pelo cliente, que neste caso são a Prefeitura e a empresa que executa a obra. A previsão é que na segunda quinzena de março sejam definidas as datas dos próximos desligamentos.