Obra na vala interna da Curitiba tem mais uma etapa iniciada

A Secretaria Municipal de Obras (SMO) de Canoas trabalha desde o início do ano em várias frentes na região da rua Curitiba, no bairro Mathias Velho. Além da limpeza e da manutenção da vala externa e das galerias, há também a execução de uma grande obra de canalização da vala interna da Curitiba, que vai funcionar como uma galeria de concreto a céu aberto para levar as águas até as casas de bombas. A Prefeitura iniciou na última semana mais uma etapa desta obra, realizando a construção de uma bacia de acumulação na vala.

Trata-se de uma lagoa de contenção para captação de água, com o fundo e laterais em concreto, localizada entre a Casa de Bombas número 7 e a número 8, inaugurada este ano. “Para plena operação da CB8, é necessário uma grande quantidade de água nas proximidades da estação, visto que os equipamentos existentes nela são ainda mais potentes”, destaca o secretário da SMO, Adalberto Schen.

A obra deve ser finalizada nas próximas semanas. Ainda de acordo com o secretário Schen, o trabalho realizado é de altíssima qualidade, apresentando uma alta durabilidade e resistência, podendo estar em plenas condições de uso por décadas.