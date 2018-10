Observatório de Segurança divulga índices criminais

A prefeitura de Canoas, através do observatório de Segurança, divulgou os números referentes aos primeiros nove meses de 2018 no âmbito da criminalidade. Segundo os dados, os resultados são positivos com relação ao mesmo período do ano passado no município. O relatório aponta redução nos índices de homicídios, furtos e roubos de veículo.

De janeiro a setembro de 2018, foram registradas 98 mortes violentas, que incluem homicídios, latrocínios, encontros de cadáveres com sinais de violência e mortes resultantes de confrontos com as forças de segurança. Comparado ao mesmo período de 2017, quando foram registradas 111 ocorrências deste tipo, houve uma redução de 11,7% neste índice de violência.

Com relação aos furtos de veículos, foram 520 casos na cidade durante os nove primeiros meses do ano. Em 2017, no mesmo período, foram registradas 590 ocorrências, uma redução de 11,9%.

O índice que registrou a maior queda foi o de roubo de veículos, 36,8% de queda. De janeiro a setembro de 2017 foram 741 casos. Já nos três primeiros trimestres de 2018 foram registrados 468 roubos de veículos, 273 a menos do que no ano passado.

Operações Integradas

De acordo com a atual gestão, a redução dos índices de criminalidade no município é devida às “Operações Integradas de Segurança”, contam com a participação de agentes da Guarda Municipal, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), da Polícia Rodoviária Federal e da Fiscalização Municipal de Trânsito. Na noite de quarta-feira, 17, as operações atingiram a marca de 119 edições. O efetivo contou com a participação de 54 agentes de segurança.