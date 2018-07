Odil Gomes: Uma vida de dedicação pela comunidade

Na semana em que o jornal Timoneiro comemora 52 anos, a edição destaca uma das figuras mais emblemáticas dessa trajetória. Odil Gomes relata, em entrevista, detalhes de sua relação com o jornal e seu trabalho em prol da cidade.

Com 85 anos, Odil conserva em sua boa memória um estoque de histórias e lembranças que contam a trajetória de crescimento de Canoas. Líder de destaque na comunidade, desde cedo defendeu os interesses de moradores, participando da fundação de diversas associações de bairro, além de assumir posto de suma importância no conselho estadual de Saúde.

Seu trabalho na comunidade foi registrado através dos anos com colaborações permanentes nas páginas do jornal Timoneiro. Odil lembra a satisfação de quando essa história começou: “quando comecei a trazer algumas coisas para ser publicadas no Timoneiro, pra mim, foi algo que caiu do céu. O jornal sempre deu importância aos fatos que acontecem na nossa comunidade”. Segundo Odil, se o jornal Timoneiro não existisse, “muitas coisas levariam muito mais tempo pra se conquistar na cidade”.

A sua principal luta é relativa à urgência na melhora do atendimento no SUS. Odil Gomes, na década de 1980, foi um dos organizadores do movimento que culminou na criação da União das Associações de Moradores de Canoas (Uamca). Também teve papel determinante na organização da associação niterioense Sabetran, hoje chamada de Concoban.