Oficializado título de Universidade La Salle em evento na quarta-feira, 31

Desde o dia 8 de maio o conhecido Centro Universitário do município de Canoas passa a responder à comunidade sob um novo status, o de Universidade. Essa foi uma conquista que teve início ainda em 2013 e resultado da visão institucional e dos esforços dos dirigentes da instituição, seu corpo docente, discente, técnico-administrativo e da comunidade de Canoas e região. E para oficializar esse título, aconteceu nesta última quarta-feira, 31, o evento de instalação da Universidade La Salle.

O evento começou com uma Celebração de Ação de Graças ministrada pelo Dom Aparecido Donizeti na Capela São José e logo prosseguiu com o ato solene no Salão de Atos. A leitura da Portaria de Instalação da Universidade La Salle, publicada no Diário Oficial da União, e a leitura da Ata da reunião da Diretoria da Sociedade Porvir Científico, que instala a Universidade e dá posse à reitoria foi feita na presença do Provincial da Província La Salle Brasil-Chile e Presidente da Sociedade Porvir Científico, Professor Mestre Irmão Edgar Genuíno Nicodem, acompanhado dos membros da gestão universitária, que foram empossados na solenidade: Prof. Dr. Irmão Paulo Fossatti, Prof. Dr. Irmão Cledes Antônio Casagrande, Profª Dra. Vera Lúcia Ramirez e o Prof. Me. Renaldo Vieira de Souza. Além deles, o Secretário Estadual de Educação, Ronald Krummenauer, o Secretário de Relações Interinstitucionais da Prefeitura de Canoas, Airton Souza e o Diretor de Gestão e Ecônomo Provincial da Província La Salle Brasil-Chile, Prof. Me. Irmão Olavo José Dalvit.

Além da posse da reitoria, foi realizado o ato de nomeação e entrega de portarias dos Diretores e Assessores da Universidade La Salle: o Diretor de Graduação e Assessor de Inovação, Prof. Dr. Daniel Quintana Sperb, a Diretora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Profª Dra. Patrícia Kayser Vargas Mangan, o Diretor Administrativo, Administrador Patrick Ilan Schenkel Cantanhede, o Diretor de Marketing e Relacionamento, Jornalista Cleiton Bierhals Decker, o Assessor de Assuntos Interinstitucionais e Internacionais, Prof. Dr. José Alberto Antunes de Miranda, o Assessor Jurídico, Prof. Me. Miguel do Nascimento Costa, o Assessor de Comunicação Institucional, Prof. Me. Luís Carlos Danesi.

Toda comunidade acadêmica é responsável por esta vitória

O Prof. Dr. Irmão Paulo Fossatti iniciou seu discurso afirmando ser este um momento muito especial para todos e ressaltando que esta não é uma conquista apenas da atual gestão. “Essa conquista foi construída num história que tem seu início quando esta região aqui era uma vila da cidade de Gravataí e, desde então, os irmãos Lassalistas fazem educação de qualidade”. O reitor também citou a importância do papel comunitário e humanista da instituição na formação diferenciada de cidadãos.

O trabalho intenso de todos os setores também foi reconhecido na fala do Provincial da Província La Salle Brasil-Chile e Presidente da Sociedade Porvir Científico, Professor Mestre Irmão Edgar Genuíno Nicodem. “Sem a participação de vocês, com certeza, esse sonho não estaria se tornando realidade”. Ele também falou da tradição Lassalista de ultrapassar fronteiras e citou o Papa Francisco ao sintetizar valores que servem pra educação e também pra vida, como fé, razão e qualidade de vida.

O Secretário de Relações Interinstitucionais da Prefeitura de Canoas, Airton Souza também discursou parabenizando a instituição e reconhecendo a importância dela para o desenvolvimento do município. O Secretário Estadual de Educação, Ronald Krummenauer propôs, em seu discurso, a reflexão sobre os cidadãos que todos os níveis de educação estão entregando para a sociedade.

A solenidade foi finalizada com o descerramento da placa de Instalação da Universidade La Salle e seguida por um coquetel realizado no 4º andar da Biblioteca.

Comenda Lassalista é entregue a ex-dirigentes

A comenda Lassalista é maior honraria concedida pela Instituição a pessoas que tenham prestado relevantes contribuições sociais, culturais, educativas e científicas à Sociedade Gaúcha, por intermédio da Rede La Salle de Educação no Brasil. Ela foi concedida, durante a cerimônia a ex-diretores do Centro Educacional La Salle de Ensino Superior e ex-reitores do Centro Universitário La Salle. Entre os homenageados estiveram: Irmão Edgar Hengemüle, Irmão Sérgio Luiz Silveira Dias, Irmão Eugênio Alberto Fossá, Irmão Marcos Antonio Corbellini, Irmão Nelson Antonio Bordignon e Irmão Ivan José Migliorini.