A Associação Espírita Beneficente Caminho da Paz – AEBCP está com vagas abertas para crianças e adolescentes, dos nove aos 17 anos de idade, nas oficinas de violão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Projeto Musical Fala Violão – PROMUFAVI. O horário de expediente para as inscrições é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12 horas e das 14 às 18 horas. As oficinas serão realizadas em grupo e também será oferecido lanche para os participantes.