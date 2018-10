Oktobefest começa nesta sexta com Gustavo Mioto

A Oktoberfest de Canoas começa nesta sexta-feira, 21, no Parque Eduardo Gomes. O evento segue até domingo, 21, e conta com atrações nacionais como Gusttavo Lima e Claudia Leitte. Gustavo Mioto, Livinho e Atitude 67 animam a noite de abertura do evento. Já no sábado, 20, é Claudia Leitte quem sobe ao palco. Por fim, no domingo, 21, é Gusttavo Lima o responsável pelo encerramento da festa.

Além dos shows principais já anunciados pelos organizadores da Oktoberfest de Canoas, diversas bandas típicas e regionais farão parte da programação. A abertura dos portões está prevista para às 15 horas e o início dos shows principais para as 21 horas.

Ingressos

A primeira edição da Oktoberfest Canoas, em 2017, também foi realizada nas dependências do Parque Eduardo Gomes. O evento chega à sua segunda edição já como um dos principais no formato. Os ingressos para todos os dias da festa já estão à venda e podem ser adquiridos no endereço https://www.ingressoscamarote.com.br.

Gustavo Mioto nasceu em Votuporanga, em São Paulo, no dia 12 de março de 1997. Seu pai, Marcos Mioto, é um dos maiores contratantes do sertanejo brasileiro. Já familiarizado com o meio, o cantor logo firmou parcerias com grandes nomes da música no nosso país. No final 2017 Mioto lançou seu segundo DVD.