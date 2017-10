Oktoberfest acontece entre os dias 11 e 15 de outubro

A 1ª Oktoberfest de Canoas, organizada pela Camarote Produções, acontecerá entre os dias 11 e 15 de outubro no Parque Eduardo Gomes. Uma mega estrutura, com roda gigante, estandes, praça de alimentação e palcos alternativos, será montada no parque.

No dia 11 de outubro tem a Balada Loka, com Anitta e Simone & Simaria. Logo após, o MC Jean Paul encerra o primeiro dia. No feriado, dia 12, sobe ao palco o astro sertanejo Luan Santana, com abertura do cantor Willian Neto. Na sexta-feira, dia 13, será a vez dos cantores Thiaguinho e Armandinho. Uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos, Bruno & Marrone, se apresenta no sábado, 13, antes o grupo JJSV abre o show. E, encerrando o calendário, dia 15, tem o cantor Wesley Safadão, com abertura dos cantores Rodrigo Queiroz e Joel Carlo. Os portões abrirão a partir das 14 horas e os shows começarão depois das 21 horas. O ex-jogador Sandro Sotilli é o embaixador e apresentador da festa.

Além do palco principal, a festa contará com um alternativo com artistas locais. No primeiro dia é a vez das bandas Flor de Judah e Porto do Som. Já no segundo, o cantor Vinny Lacerda e o grupo Brilha Som agitam a galera. Sexta-feira, a cantora Pâmela Lopes e os grupos Samba Club e Passarela fazem o agito. Sábado é a vez das bandas Mandala e Califa, e do grupo Tchê Garotos. E para fechar o palco, no domingo, as bandas Seven, Rudboyz e Toque de Mágica.

Modalidades de ingressos

Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada (www.minhaentrada.com.br) ou nos pontos de venda físicos, e custam entre R$ 15 a R$ 110, com opção de passaporte para todos os dias.

Programação

11 de outubro – Balada Loka: Simone & Simaria + Anitta

12 de outubro – Luan Santana

13 de outubro – Thiaguinho + Armandinho

14 de outubro – Bruno & Marrone

15 de outubro – Wesley Safadão