Oktoberfest acontece na próxima semana no Parcão

A Oktoberfest de Canoas ocorre na próxima semana, entre os dias 19 e 21, no Parque Eduardo Gomes. Entre estas atrações estão Gusttavo Lima e Gustavo Mioto, considerados referência na atual fase de artistas no segmento sertanejo. Claudia Leitte, Livinho e Atitude 67 também subirão ao palco durante a festa.

A primeira edição da Oktoberfest Canoas, em 2017, também foi realizada nas dependências do Parque Eduardo Gomes. O evento chega à sua segunda edição já como um dos principais no formato. Os ingressos para todos os dias da festa já estão à venda e podem ser adquiridos no endereço https://www.ingressoscamarote.com.br.

No dia 17 de setembro, a Oktoberfest de Canoas escolheu suas soberanas. A escolha ocorreu no restaurante Terminal 4130, quando o corpo de jurados decidiu, após uma conversa com as candidatas, quais seriam as três integrantes da corte 2018. A rainha é Marcella Fachel, enquanto as princesas escolhidas foram Débora Pohlmann e Eduarda Martins.

Já estão definidas quais atrações se apresentam em cada dia do evento no Parque. Mioto, Livinho e Atitude 67 animam a primeira noite da Oktoberfest, no dia 19. Já no sábado, 20, é Claudia Leitte quem sobe ao palco. Por fim, no domingo, 21, é Gusttavo Lima o responsável pelo encerramento da festa.

Saiba mais sobre a festa

Além dos shows principais já anunciados pelos organizadores da Oktoberfest de Canoas, diversas bandas típicas e regionais farão parte da programação. O público ainda contará com atrações temáticas que logo serão divulgadas pela organização do evento. A abertura dos portões está prevista para As 15 horas e o início dos shows principais para as 21 horas. Mais informações sobre a festa devem ser reveladas ainda na próxima semana pela Camarote.