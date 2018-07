Oktoberfest confirma datas e atrações

A Oktoberfest de Canoas anunciou datas (19 a 21 de outubro) e algumas de suas principais atrações. Confira os artistas confirmados:

Simone e Simaria

Em poucos anos de carreira, Simone e Simaria adquiriram relevância significativa no cenário musical, consideradas como parte de uma “onda” de artistas femininas no segmento sertanejo.

Gustavo Mioto

Gustavo Mioto nasceu em Votuporanga, em São Paulo, no dia 12 de março de 1997. Seu pai, Marcos Mioto, é um dos maiores contratantes do sertanejo brasileiro. Já familiarizado com o meio, o cantor logo firmou parcerias com grandes nomes da música no nosso país. No final 2017, por exemplo, Mioto lançou o segundo DVD da sua carreira, recheado de participações especiais.

Gusttavo Lima

Tornou-se nacionalmente conhecido com a popularidade da canção “Balada”, que o próprio definiria de forma negativa, tendo inclusive se recusado a gravá-la inicialmente, mas que eventualmente se tornou um hit, alcançando a terceira posição da Billboard Brasil.

A primeira edição da Oktoberfest Canoas, em 2017, foi realizada nas dependências do Parque Eduardo Gomes. Para a edição de 2018, o local do evento ainda não foi confirmado, mas os organizadores informaram que vão divulgar em breve informações sobre onde o evento será realizado. Os ingressos já estão à venda no site https://www.ingressoscamarote.com.br.