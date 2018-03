ONG Pétala promove conscientização e solidariedade na cidade

A vida em sociedade, dentro de uma comunidade organizada, possibilita uma série de iniciativas que podem beneficiar a todos. Dentro desta lógica, de ajuda mútua e de sentido de pertencimento, a ONG Pétala desempenha suas atividades em Canoas há 10 anos. A presidente da associação, Ana Cláudia Bitencourt, visitou a redação do jornal Timoneiro, na última quarta-feira, 27 de fevereiro, para divulgar as próximas realizações do grupo.

“A ONG trabalha ações sócio-ambientais. Começamos no Rio Branco e Fátima, mas estamos indo para outros bairros. Estamos mobilizando a comunidade de lá. Depende do engajamento dessas pessoas. É um trabalho voluntário”, explica Ana.

Amigo do Bairro

Um dos principais projetos, o “Amigo do Bairro” tem data marcada para o dia 3 de março, na Avenida 17 de Abril, n° 1000, no bairro Guajuviras. Os principais objetivos são promover a conscientização para o descarte de lixo em local apropriado (Eco Pontos), promover o bem-estar da comunidade, valorizando os moradores e o local com a implantação de um minijardim. A ação tem apoio da Prefeitura de Canoas, Inovart, Yara e do vereador Canhoto.

Outro projeto liderado pela Pétala em Canoas é o da Tampinha Legal. Trata-se de uma ação socioambiental de caráter educacional que visa fomentar e incentivar a coleta de tampas de plástico em âmbito nacional. “Através da coleta de tampinhas de plástico estimulamos o Bem e proporcionamos que as entidades assistenciais tenham condições para obter recursos. Assim minimizamos também o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado”, afirma a ONG. O principal objetivo da mobilização é custear a Praça Sustentável, que será realizada na Praça Imaculada, no bairro Rio Branco. Participam da ação os bairros Rio Branco, Guajuviras, Mathias, Centro, Fátima, Niterói e São Luís.