Ônibus terão passe livre em Canoas nesta quarta-feira, 20

Todas as linhas municipais operadas pela empresa Sogal, Sociedade de Ônibus Gaúcha Ltda, não terão cobrança da tarifa durante toda a quarta-feira, 20, feriado em que se comemora o Dia do Gaúcho.

Já nas linhas urbanas de integração da Vicasa não haverá passe livre.

Haverá também desfile e atrações no parque esportivo Eduardo Gomes.

Confira a programação completa:

8 horas – Concentração para o desfile | Local: Avenida das Canoas

9 horas – Saída para o Desfile | Local: Avenida das Canoas

10 horas – Chegada no Parque Eduardo Gomes: Início do Desfile Campeiro e Temático

14 horas – Taça Desfile: Laço Quarteto | Local: Área Campeira

17 horas – Entrega de troféus das atividades culturais, esportivas e campeiras (inclusive destaques) | Local: Palco Principal

18 horas – Tertúlia Alma Crioula, CTG Brasão do Rio Grande e Piquete Alma Fandangueira | Local: Palco Principal

21 às 22 horas – Show e Baile de Beto Mayer | Local: Palco Principal

22 horas – Show e Baile com Tchê Barbaridade | Local: Palco Principal

00 hora – Solenidade de Extinção da Chama Crioula | Local: Palco Principal