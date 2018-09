Operação desarticula grupo responsável por roubos, clonagem e revendas de veículos

A Polícia Civil e a Brigada Militar deflagraram, na segunda-feira, 17, a Operação Milhão, com objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava em Canoas e Região Metropolitana. O grupo roubava, clonava e revendia veículos. Foram presas 14 pessoas, em cumprimento a 15 mandados de prisão preventiva. Também foram cumpridas 16 ordens judiciais de busca e apreensão em residências e casas prisionais, nos municípios de Canoas, Porto Alegre, Osório e Pelotas, localizando celulares, dinheiro e placas de veículos.

A ação ocorreu após investigação iniciada durante uma prisão efetuada pela Brigada Militar, que apontou a origem de um grupo criminoso organizado, com divisões de tarefas bem definidas e participação de indivíduos presos, quais detinham o controle e contato das revendas e clonagem. Os crimes eram cometidos na região metropolitana e os veículos enviados para cidades do Rio Grande do Sul e outros estados.

De acordo com o delegado Thiago Bennemann, titular da Defrec de Canoas, o grupo era responsável por cerca de 20 ocorrências de roubo de veículos por mês, gerando um prejuízo aproximado de R$ 1 milhão, em veículos roubados no período de dois ou três meses.