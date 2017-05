Operação fecha laboratório de produção de drogas sintéticas em Canoas

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira,11, a Operação Pai Nosso, em Canoas. Policiais da 4ª Delegacia de Investigação (DIN) do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (DENARC) fecharam um laboratório de produção de drogas sintéticas no bairro Mathias Velho, em Canoas. Três homens e uma mulher, do núcleo da organização criminosa, foram presas. Grande quantidade de droga sintética foi apreendida.

Na residência, situada atrás de um importante hospital de Canoas, foi aprendida grande quantidade de drogas sintéticas e insumos. O local era um dos principais centros de produção e distribuição de drogas sintéticas do Estado do Rio Grande do Sul.

O esquema envolvia remessas de substâncias químicas para diversos destinatários, utilizando a entrega pessoal e até postal, em quantidades pequenas, a fim de não levantar suspeitas das autoridades, inclusive das responsáveis pela fiscalização dos produtos. O material apreendido poderia render até 50.000 mil comprimidos de ecstasy, sendo que o faturamento a partir da venda desta quantidade da droga poderia chegar a um milhão de reais.

O Diretor de Investigações do DENARC, delegado Mario Souza, declarou que “um verdadeiro laboratório do narcotráfico foi encontrado e desativado”. Com relação à produção de drogas sintéticas e o consumo no RS: “normalmente temos a entrada de ecstasy na cadeia de consumo do RS a partir de laboratórios de Santa Catarina, fronteira com o Paraguai e da Europa.” Nessa ação “comprovamos a existência de um considerável esquema de produção de ecstasys dentro do Estado do Rio Grande do Sul.”, afirmou o Delegado Souza.

Foram apreendidos no local metilenodioximetanfetamina (MDMA – substância psicoativa do ecstasy); álcool isopropílico, benzoquinona, acido esteárico, frascos de cetamina, cloreto de amônia, ácido clorídrico e 12 quilos e 400 gramas de maconha de alta qualidade, conhecida como “clone. Também foi encontrado no local balança de precisão, bujões de gás, molde (prensa) para a prensagem e produção de comprimidos de ecstasy; diversos potes com pó colorido utilizados para dar cores vibrantes aos comprimidos da droga, equipamentos para misturar os produtos e gerar a matéria base do ecstasy, dois veículos e celulares. Por fim, destaca Souza “que novas fases da Operação Pai Nosso serão implementadas, visando o possível indiciamento de indivíduos.”