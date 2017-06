Operação Integrada é realizada na área do Perdigão, no bairro São Luís

As ruas João Goulart e Juscelino Kubitschek, na área conhecida como Perdigão, no bairro São Luís, costumeiramente palco de rachas, som alto e de perturbação da ordem, ficaram tranquilas nas noites de sexta-feira, 23, e sábado, 24. No local, foram iniciadas a 24ª e a 25ª operação integrada entre as forças de segurança: Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e agentes de trânsito. A iniciativa foi motivada por inúmeras reclamações de moradores sobre perturbação noturna.

A ofensiva, que se estendeu do início da noite até o final da madrugada, teve o objetivo de combater, de forma preventiva, rachas, veículos com som alto, embriaguez ao volante e uso de entorpecentes, principalmente por menores de idade, entre outros delitos. Simultaneamente, também foram montadas blitz nas esquinas das avenidas Inconfidência com Santos Ferreira e Farroupilha com Santos Ferreira.

50 agentes, 15 viaturas e até ônibus

Somente na sexta-feira, a operação contou com mais de 50 agentes e 15 viaturas, além de motos. Até o ônibus de monitoramento da Guarda Municipal integrou a ação. O veículo, que ficou estacionado na esquina da Inconfidência com Santos Ferreira, é equipado com uma câmera para filmar em 360º.

“Objetivo é manter a ordem e o sossego do cidadão de Canoas. Isso mostra que a segurança pública está empenhada”, explica o diretor da Guarda, Fábio Reis.

O comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, Valdeci Antunes dos Santos, garante que a preocupação é evitar que a população seja perturbada pela atitude de alguns. “Entendemos que todos têm o direito de expressão e de se divertir, mas esse direito acaba quando fere o dos outros”, explica.

Balada Segura

A noite de sexta-feira, 23, contou também com uma operação Balada Segura na Santos Ferreira. Ao todo, os agentes da Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Transportes e Mobilidade fiscalizaram 81 motoristas, sendo que 19 foram autuados, cinco removidos, 12 CNH recolhidas e 11 condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa. “A operação visa coibir, fundamentalmente, os excessos de alguns motoristas que ainda não se deram conta de que álcool ou qualquer outro tipo de droga não combinam com direção”, sublinha o titular da pasta, Ademir Zanetti.

Apoio da Secretaria de Obras

A operação integrada contou com o apoio da Secretaria de Obras. Servidores da pasta fizeram o bloqueio das ruas João Goulart e Juscelino Kubitschek, no bairro São Luís com tubos de concreto. “A Secretaria foi convidada para contribuir com a operação e prontamente aceitamos e aqui estamos integrados ajudando amenizar as ocorrências no final de semana”, afirma o secretário adjunto de Obras, Robson Borges.