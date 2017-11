Operação Interestadual prende oito no combate ao roubo de veículos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Canoas, deflagrou na manhã desta segunda-feira, 27, a Operação Rota Proibida no combate aos crimes de roubo de veículos, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e associação criminosa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Na ação, que contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, foram cumpridos 23 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em Canoas, Gravataí, Charqueadas, Araranguá/SC e Içara/SC.

Ao total, oito pessoas foram presas, uma pistola, um simulacro de pistola, drogas e um aparelho “plotter” foram apreendidos.

Durante a ação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão temporária.

A operação contou com a participação de 56 policiais civis gaúchos e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.