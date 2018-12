Operação Papai Noel é lançada em Canoas

Foi lançada nesta terça-feira, 4, no Calçadão de Canoas, a Operação Papai Noel, que tem o objetivo de intensificar o policiamento e garantir a segurança em centros comerciais, devido ao reconhecido crescimento de furtos ocorridos próximos às datas festivas de final de ano. A solenidade foi realizada no Calçadão com a presença de agentes de segurança do município, autoridades, representantes de entidades municipais e comunidade em geral.

A ação prevê reforços de agentes da Brigada Militar no patrulhamento, tanto do Centro, quanto nos quatro quadrantes. A operação ainda conta com a adesão da Guarda Municipal, que também aumenta o número de agentes nas ruas. De acordo com o secretário de Segurança Pública e Cidadania (SMPC), Alberto Rocha, o aumento no policiamento ocorre em áreas com grande fluxo de pessoas em função de compras de final de ano, do recebimento do 13º salário e da maior circulação de dinheiro. “A partir de hoje, Canoas conta com o reforço no policiamento ostensivo preventivo fardado. São ações de prevenção em conjunto com a Brigada Militar e com a Guarda Municipal, unindo forças do Estado e do município em prol da segurança dos canoenses”, afirma.

O secretário ressalta que, além dos agentes nas ruas, ainda haverá a intensificação do patrulhamento motorizado no entorno dos centros comerciais. A atuação da Guarda Municipal se estende até às 20h. “Ainda para o final do ano, vamos intensificar as nossas operações integradas, que realizamos durante o ano”, completa.

Segundo o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Valdeci Antunes, a operação deve se estender até o dia 4 de janeiro, para contemplar também as festividades da virada de ano. O tenente-coronel ainda alerta a população para que prestem muita atenção com seus pertences nesta época do ano.