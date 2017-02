Opinião: Facebo.ok

Rogério Ceratti Filho*

Normalmente usamos o termo “ok”, ou para confirmar compromisso, ou para concordar com algo. Transmitir a ideia de “sim”.

A origem do termo é incerta, há especulações de todos os lados, ora que remete à ideia de zero mortes (“0 Kill” em inglês), quando em um dia de guerra não havia nenhuma baixa, ora para simplesmente dizer sim, ou até mesmo uma saudação que está tudo bem com a pessoa. Todas possuem uma mesma colocação: a confirmação.

Com o passar dos anos, o “ok” está sendo substituído pelo “curtir”, o famoso “like” do facebook ou do “insta”. E com essa busca desenfreada por informações, o “like” passou por adaptações. Foi obrigado.

Por exemplo, demonstrar desprezo por alguma postagem. Uma alternativa, para quem não gostar de algo também poder se manifestar. Eles possuem esse direito.

O “like” se tornou uma ferramenta prazerosa para alguns! De buscar a foto que terá a postagem mais curtida, de buscar na internet amizades virtuais, em que essas possam te dizer o que estão fazendo.

Uma busca por algo que não está do seu lado, por alguém que não está compartilhando contigo um determinado momento.

Mesmo que tenha alguém do seu lado, muitas vezes, essa pessoa passa a ser um objeto inanimado, sem valor. Alguns ficaram tão bitolados em buscar na internet algo que não possuem na vida real, que esqueceram como é bom o papo furado, jogar conversa fora, dar atenção ao amigo que veio te visitar.

São casais, amigos, parentes, em restaurantes, escolas, bares, todos de cabeça baixa, postando fotos de seus pratos, seus momentos.

Perdeu-se a intimidade, o afeto, o carinho, alguns não sabem mais dar atenção ao próximo.

Mas se ficarem sem o 3G (ou 4G aos mais recentes), buscam a conversa: qual a senha do “wi-fi”? É triste ver isso acontecendo. Há tanta coisa boa para partilhar na vida real.

Espero que um dia tomem consciência da importância de ESTAR com a pessoa do seu lado. É legal curtir, compartilhar, dar um “uau”. Mas de todas as reações que o “face” nos proporciona, existe uma melhor aqui fora: conversar, “ok” ?

*Advogado e Escotista