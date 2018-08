Organização fala sobre a 2ª OktoberFest Canoas

Monique Mendes*

A 2ª Oktoberfest de Canoas, organizada pela Camarote Produções, acontecerá entre os dias 19, 20 e 21 de outubro e já tem algumas de suas principais atrações confirmadas. Para essa edição, o local do evento ainda não foi confirmado, mas os organizadores informaram que vão divulgar em breve informações sobre onde será realizado. Segundo a sócia da Camarote Produções, Mara Araújo, “o povo canoense já conhece o local, mas por questões contratuais ele será divulgado até semana que vem”.

No dia 19 de outubro tem Gustavo Mioto e também o show de Simone e Simaria. No dia 20, sobe ao palco a cantora Cláudia Leitte. No domingo, dia 21, será a vez de Gusttavo Lima agitar o público com seus hits.

Além desses shows, diversas bandas típicas e regionais farão parte da programação. O público ainda contará com atrações temáticas que logo serão divulgadas pela organização do evento. A abertura dos portões está prevista para às 15 horas e o início dos shows principais para às 21 horas. “Nossa expectativa é a mais positiva possível, sabemos que Canoas merece um evento deste porte e estamos certos de que a população vai abraçar a Oktoberfest, que foi criada e idealizada para trazer alegria e diversão para nossa querida Canoas”, comenta Mara.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site www.ingressoscamarote.com.br, ou nos pontos de venda físicos, e custam entre R$ 23 a R$ 287,50, com opção de passaporte para todos os dias. Entre as novidades estão a modalidade ONSTAGE (Open bar de Cerveja Premium, refrigerante e água e Open food de comidas típicas). Ainda o CAMAROTE OPEN (cerveja, refrigerante e água) que terá início às 19 horas e permanecerá até o fim do show principal. Camarote Produções doará parte da renda para um hospital Canoas. A Camarote Produções é uma empresa ligada à questões sociais desde o início de suas atividades. Eles foram uma das primeiras empresas de eventos do Estado a implantarem a modalidade do ingresso solidário, contemplando, assim, milhares de famílias nos locais onde os eventos ocorrem.

Segundo a sócia da Camarote, Mara Araújo, esse ano o evento ainda traz uma novidade. “Parte da renda da bilheteria da Oktoberfest será doada para um hospital de Canoas, pois entendemos que devemos fazer nossa parte e escolher a melhor forma, ou a maneira de ajudar o próximo.”