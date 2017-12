Ospa realiza concerto gratuito em Canoas

No próximo domingo, 10, às 19h45, o Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta em Canoas em um concerto especial. O maestro Manfredo Schmiedt, regente do grupo, conduz os coralistas na interpretação de um diversificado repertório na Igreja São Luiz Gonzaga, Rua Cônego José Leão Hartman, 82, bairro Harmonia. A entrada é franca.

Na primeira parte do evento, o conjunto executa obras inspiradas em temas religiosos, com o “Salmo 43, RichtemichGott” de Mendelssohn, “Bendita Sabedoria” de Villa-Lobos e “Salmo 150” de Ernani Aguiar. A segunda parte do programa contempla famosas músicas internacionais, como “Hello”, da cantora Adele, “Africa”, do grupo Toto e “Somebody to Love”, do Queen. Peças de Leonard Cohen e John Lennon também estão programadas.

“A proposta deste concerto é ir do repertório mais tradicional até o mais popular”, comenta o maestro Manfredo. “Teremos diversos solistas, integrantes do próprio coro e outros cantores que tocarão instrumentos de percussão, além de guitarra, baixo e bateria”, completa.

Sobre o Coro Sinfônico da Ospa

O Coro Sinfônico da Ospa está há mais de quarenta anos em atividade. É formado por, aproximadamente, 80 cantores que se dedicam a interpretar grandes obras. Além de participações marcantes na programação da Ospa, o coro também realiza concertos com outras orquestras ou grupos instrumentais. Em seu repertório estão obras de Mozart, Beethoven, Mahler, Brahms, Bach, Haendel, Haydn, Vivaldi, Verdi, Puccini, Bizet, Stravinsky, Tchaikovsky, entre outros. Na mais recente temporada da Ospa (2017), o grupo se destacou cantando composições de Scriabin e Mendelssohn.