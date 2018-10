Outubro Rosa: Campanha de conscientização arrecada flores artesanais

A mobilização durante o Outubro Rosa neste ano conta com uma campanha de conscientização chamada “Flores pela Vida”. A intenção é arrecadar milhares de flores artesanais cor de rosa para montar um paredão de flores na fachada do Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), que fica na frente da Praça do Avião. O mural será exposto na última semana de outubro. O projeto tem como inspiração uma ação similar promovida pelo Hospital Fêmina, em Porto Alegre. Qualquer cidadão pode participar da campanha, basta confeccionar uma flor cor de rosa, em qualquer material que possa ser exposto (lã, tricô, crochê, fuxico, EVA ou TNT), e entregar a sua flor na Unidade Básica de Saúde mais próxima ou no CRSM.